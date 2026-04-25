Nie zagra u Grbicia. Właśnie trafił na listę Japończyków, tylko 9 nazwisk
Od ponad tygodnia polscy kibice siatkarscy wiedzą już jacy dokładnie zawodnicy zagrają w biało-czerwonych barwach podczas nadchodzącej kampanii reprezentacyjnej. Nikola Grbić tuż przed ogłoszeniem listy powołanych napotkał jednak na niespodziewany problem w postaci rezygnacji Norberta Hubera. Dla Serba to spory cios, ponieważ środkowy imponuje w lidze japońskiej. Kolejny na to dowód otrzymaliśmy po zakończeniu sezonu zasadniczego. 27-latek trafił do prestiżowego zestawienia.
Na wstępie warto zaznaczyć, że trudna decyzja Norberta Hubera spowodowana jest nie chęcią wzięcia dłuższego wolnego, a problemami zdrowotnymi. Niedawno środkowy poinformował o przebytym poważnym zapaleniu płuc. W pewnym momencie zawodnik bał się o swoje życie, potrzebna była nawet dłuższa hospitalizacja. "Nie ustaliliśmy żadnych szczegółów" - mówił dla "sport.tvp.pl" o rozmowie z selekcjonerem. Konkrety nadeszły dopiero tuż przed publikacją listy powołanych graczy.
"Dziś ważny dzień dla siatkarskiej reprezentacji Polski. Trener ogłosi listę powołanych. Na tej liście zabraknie mojego nazwiska. Poinformowałem trenera dziś w rozmowie telefonicznej, iż podjąłem decyzję, że ze względu na ostatnie problemy ze zdrowiem nie będę do jego dyspozycji. (…) To był zaszczyt i duma grać oraz reprezentować kraj w ostatnich latach. Ta decyzja była trudna, ale nie mogę lekceważyć obecnej sytuacji zdrowotnej" - napisał sportowiec w mediach społecznościowych.
Norbert Huber wyróżniony w Japonii. Jeden z najlepszych graczy ligi
27-latek w stu procentach skupia się więc teraz na grze w barwach klubowych. A w Wolfdogs Nagoya jest absolutnie kluczowym zawodnikiem. Zaledwie kilka dni temu otrzymaliśmy komunikat, że Polak został najlepszym blokującym fazy zasadniczej. Na tym się nie skończyło. Jeszcze w kwietniu pojawiła się lista dziewięciu czołowych graczy dotychczasowej części sezonu. W elitarnym zestawieniu nie mogło zabraknąć Brzozowianina. To zresztą jedyny nasz rodak na liście.
Grafiką na platformie X podzielił się już Jakub Balcerzak, siatkarski ekspert. Poza Norbertem Huberem widzimy także: Masahiro Sekitę, Kento Miyaurę, Taishiego Onoderę, Rana Takahashiego, Toreya DeFalco oraz Tomohiro Yamamoto. Najlepszym zagranicznym zawodnikiem został Antoine Brizard. Nagroda za największy postęp powędrowała do Tommaso Rinaldiego. Wirtualną statuetkę MVP otrzymał natomiast wymieniony wcześniej Ran Takahashi.
Dla dziewięciu gwiazd to solidna porcja motywacji przed fazą play-off. Ekipa Norberta Hubera w boju o półfinał zmierzy się z JT Thunders.