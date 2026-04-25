Nie zagra u Grbicia. Właśnie trafił na listę Japończyków, tylko 9 nazwisk

Na wstępie warto zaznaczyć, że trudna decyzja Norberta Hubera spowodowana jest nie chęcią wzięcia dłuższego wolnego, a problemami zdrowotnymi. Niedawno środkowy poinformował o przebytym poważnym zapaleniu płuc. W pewnym momencie zawodnik bał się o swoje życie, potrzebna była nawet dłuższa hospitalizacja. "Nie ustaliliśmy żadnych szczegółów" - mówił dla "sport.tvp.pl" o rozmowie z selekcjonerem. Konkrety nadeszły dopiero tuż przed publikacją listy powołanych graczy.

"Dziś ważny dzień dla siatkarskiej reprezentacji Polski. Trener ogłosi listę powołanych. Na tej liście zabraknie mojego nazwiska. Poinformowałem trenera dziś w rozmowie telefonicznej, iż podjąłem decyzję, że ze względu na ostatnie problemy ze zdrowiem nie będę do jego dyspozycji. (…) To był zaszczyt i duma grać oraz reprezentować kraj w ostatnich latach. Ta decyzja była trudna, ale nie mogę lekceważyć obecnej sytuacji zdrowotnej" - napisał sportowiec w mediach społecznościowych.

Norbert Huber wyróżniony w Japonii. Jeden z najlepszych graczy ligi

27-latek w stu procentach skupia się więc teraz na grze w barwach klubowych. A w Wolfdogs Nagoya jest absolutnie kluczowym zawodnikiem. Zaledwie kilka dni temu otrzymaliśmy komunikat, że Polak został najlepszym blokującym fazy zasadniczej. Na tym się nie skończyło. Jeszcze w kwietniu pojawiła się lista dziewięciu czołowych graczy dotychczasowej części sezonu. W elitarnym zestawieniu nie mogło zabraknąć Brzozowianina. To zresztą jedyny nasz rodak na liście.

Grafiką na platformie X podzielił się już Jakub Balcerzak, siatkarski ekspert. Poza Norbertem Huberem widzimy także: Masahiro Sekitę, Kento Miyaurę, Taishiego Onoderę, Rana Takahashiego, Toreya DeFalco oraz Tomohiro Yamamoto. Najlepszym zagranicznym zawodnikiem został Antoine Brizard. Nagroda za największy postęp powędrowała do Tommaso Rinaldiego. Wirtualną statuetkę MVP otrzymał natomiast wymieniony wcześniej Ran Takahashi.

Dla dziewięciu gwiazd to solidna porcja motywacji przed fazą play-off. Ekipa Norberta Hubera w boju o półfinał zmierzy się z JT Thunders.

Norbert Huber

Norbert Huber

Rafael Jodar - Alex de Minaur. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport