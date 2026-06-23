Nie tylko Fornal. Kolejna wielka gwiazda. Hit transferowy w PlusLidze
Mistrzowie Polski zbroją się na kolejny sezon. Niedawno ogłosili podpisanie kontraktu z Tomaszem Fornalem. Na tym jednak nie poprzestali. W przyszłym sezonie barwy klubu z Zawiercia będzie reprezentował także jeden z najlepszych środkowych na świecie, trzykrotny medalista mistrzostw globu oraz wicemistrz olimpijski, Jakub Kochanowski.
Niedawno Zawiercianie cieszyli się z pierwszego w historii klubu mistrzostwa Polski. W finałowej rywalizacji siatkarze Warty okazali się lepsi od ówczesnego mistrza kraju Bogdanki LUK Lublin.
Zawiercianie na tym jednak nie poprzestali. Okazali się królami na boisku i także na rynku transferowym, bowiem przed nowym sezonem dokonali dwóch spektakularnych wzmocnień, które bez wątpienia można nazwać hitami transferowymi.
Niedawno działacze Aluronu CMC Warty pochwalili się, że w nowym sezonie ich siatkarzem będzie jeden z najlepszych przyjmujących na świecie Tomasz Fornal, który wraca do PlusLigi po grze dla Halkbanku Ankara.
Szefowie mistrza Polski na tym nie poprzestali i we wtorek 23 czerwca ogłosili podpisanie kontraktu (na sezon 2026/2027) z jednym z najlepszych środkowych na świecie Jakubem Kochanowskim, który dwa ostatnie sezony spędził w PGE Projekcie Warszawa. Ze stołeczną drużyną wywalczył dwa brązowe medale mistrzostw Polski.
- Wybrałem Aluron CMC Wartę Zawiercie, ponieważ to klub, który rozwijany jest wręcz w podręcznikowy sposób. Drużyna zbudowana na najbliższy sezon jest na tyle mocna, że pokrywa się to z moimi aspiracjami. Celem zarówno moim, jak i całej drużyny jest wygranie wszystkiego, co jest możliwe - powiedział Kochanowski, cytowany przez oficjalną stronę klubową.
"Najlepszy środkowy mistrzostw świata w Zawierciu!" - tak z kolei zakontraktowanie środkowego ogłosili przedstawiciele Warty, a siatkarz z nowymi kibicami przywitał się już na specjalnym nagraniu: