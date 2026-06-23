Niedawno Zawiercianie cieszyli się z pierwszego w historii klubu mistrzostwa Polski. W finałowej rywalizacji siatkarze Warty okazali się lepsi od ówczesnego mistrza kraju Bogdanki LUK Lublin.

Zawiercianie na tym jednak nie poprzestali. Okazali się królami na boisku i także na rynku transferowym, bowiem przed nowym sezonem dokonali dwóch spektakularnych wzmocnień, które bez wątpienia można nazwać hitami transferowymi.

Szefowie mistrza Polski na tym nie poprzestali i we wtorek 23 czerwca ogłosili podpisanie kontraktu (na sezon 2026/2027) z jednym z najlepszych środkowych na świecie Jakubem Kochanowskim, który dwa ostatnie sezony spędził w PGE Projekcie Warszawa. Ze stołeczną drużyną wywalczył dwa brązowe medale mistrzostw Polski.

- Wybrałem Aluron CMC Wartę Zawiercie, ponieważ to klub, który rozwijany jest wręcz w podręcznikowy sposób. Drużyna zbudowana na najbliższy sezon jest na tyle mocna, że pokrywa się to z moimi aspiracjami. Celem zarówno moim, jak i całej drużyny jest wygranie wszystkiego, co jest możliwe - powiedział Kochanowski, cytowany przez oficjalną stronę klubową.

"Najlepszy środkowy mistrzostw świata w Zawierciu!" - tak z kolei zakontraktowanie środkowego ogłosili przedstawiciele Warty, a siatkarz z nowymi kibicami przywitał się już na specjalnym nagraniu:

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