Nie tak to miało wyglądać. Ponury koniec Leona i Semeniuka

Ten sezon długo zapowiadał się na jeden z najlepszych w historii klubu z Umbrii. Przez fazę zasadniczą SuperLegi Perugia przeszła jak burza. Ustanowiła wyjątkowy rekord, nie przegrywając do fazy play-off ani jednego meczu .

To oznaczało nie tylko pożegnanie z marzeniami o medalu, ale i miejscem gwarantującym udział w Lidze Mistrzów. Perugii została walka o piątą pozycję i przepustkę do Pucharu Challenge - najmniej prestiżowego, trzeciego w hierarchii europejskich rozgrywek. Ale i tutaj skończyło się zawodem .

Perugia znów rozczarowała. Anastasi pożegnał się z zespołem

Perugia i w tej rywalizacji była faworytem. Dotarła do finału turnieju o piąte miejsce. W decydującym spotkaniu drużyna prowadzona przez Andreę Anastasiego zmierzyła się na własnym boisku z Monzą. W pierwszym secie od początku prowadziła i wygrała 25:21. W kolejnym niespodziewanie gładko przegrała do 15. Trzecią partię wygrała, w czwartej była blisko, ale przegrała na przewagi. O losach piątego miejsca zdecydował tie-break, w którym Perugia przegrała 10:15 .

To nie wystarczyło jednak na Monzę i to ona może być pewna występu w Pucharze Challenge. Perugia kończy sezon rozczarowaniem. Zdobyła co prawda Superpuchar Włoch i Klubowe Mistrzostwo Świata, ale oprócz wpadki w lidze włoskiej z nieodosytem zakończyła Ligę Mistrzów. W półfinale przegrała z Grupą Azoty ZAKS-ą Kędzierzyn Koźle, która w finale zagra z Jastrzębskim Węglem.