Po wszystkim, podobnie jak część jego kolegów, wybrał się na zasłużone wakacje. Ale zanim wyleciał do ciepłych krajów, gościł jeszcze w Wideocaście Olimpijskim Interii . W rozmowie odniósł się m.in. do tematu swojego życia uczuciowego. Przy okazji niejako potwierdził krążące plotki o tym, że nie jest już do wzięcia.

Tomasz Fornal na wakacjach. Internauci nie mają wątpliwości - towarzyszy mu Sylwia Gaczorek

W Wideocaście Interii Tomasz Fornal sygnalizował też, że ma tak dużo wiadomości od fanek, że nie jest w stanie odpisać na każdą z nich. Znalazł za to inny sposób na utrzymywanie stałego kontaktu z obserwatorami. Na profilu w mediach społecznościowych regularnie publikuje zdjęcia. Teraz są to przede wszystkim fotografie z wakacji.

Sami zainteresowani do tej pory nie odnieśli się do tego typu głosów. Tomasz Fornal wyjaśniał zresztą wcześniej, dlaczego stroni od komentowania życia uczuciowego. "Ja swoje relacje z płcią piękną zostawiam dla siebie i nie chwalę się tym w social mediach, w internecie, bo nie uważam, żeby to był powód do chwały i żebym musiał pokazywać w internecie, że z kimś się dobrze czuję, spotykam czy cokolwiek innego" - podsumowywał w Wideocaście Olimpijskim Interii.