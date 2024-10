Nie ma mocnych na Wilfredo Leona. Polski siatkarz znów to zrobił

Kiedy przed rozpoczęciem sezonu do Bogdanki LUK Lublin dołączył Wilfredo Leon, to był jasny sygnał, że klub chce walczyć o coś więcej niż piąte miejsce z ostatniego sezonu. I początek aktualnych rozgrywek to potwierdza. Lublinianie utarli już nosa niektórym faworytom, bezlitośnie ogrywają też niżej notowane drużyny - co po raz kolejny zrobili w meczu ze Ślepskiem. Dla gości to już czwarta porażka z rzędu.

