Nie dla Polek medal mistrzostw Europy. Porażka po pięciosetowym thrillerze

Reprezentantkom Polski nie udało się sięgnąć po brązowe medale podczas mistrzostw Europy w siatkówce do lat 20. Podopieczne trenera Miłosza Majki były ewidentnie podrażnione niedawną porażką z rywalkami z Turcji (1:3) i starały się, by wrócić do domu z krążkiem, ale ich sobotnie przeciwniczki okazały się lepsze po pięciosetowym boju. Tym samym to Belgijki wrócą z Bułgarii z krążkiem po triumfie 3:2 (23:25, 25:21, 25:13, 15:25, 10:15), ale podopieczne trenera Miłosza Majki nie mają żadnego powodu do wstydu po udanym w swoim wykonaniu turnieju.