Nie było jej w kadrze Lavariniego, wybrała Turcję. Nowe wieści o polskiej siatkarce
Zuzanna Górecka w ostatnich sezonach przeżywała trudne chwile - przede wszystkim przez poważną kontuzję. Przed rokiem zabrakło jej w reprezentacji Polski prowadzonej przez Stefano Lavariniego, siatkarka zdecydowała się też na przenosiny do ligi tureckiej. Tam radzi sobie dobrze, co szybko zostało docenione przez Turków. Najnowsze doniesienia znad Bosforu łączą ją z Turcją na dłużej.
Liga turecka zwłaszcza w tym sezonie przyciągnęła kilka polskich siatkarek. Nie wszystkie mogą liczyć na regularne występy w nowych klubach, w połowie sezonu do Polski wróciła na przykład środkowa Weronika Centka-Tietianiec. Ale Zuzanna Górecka z pewnością może zaliczyć sezon w Turcji do udanych.
Zuzanna Górecka świetnie odnalazła się w Turcji. Została liderką zespołu
25-letnia przyjmująca, mistrzyni Polski z 2023 r., przed startem sezonu zdecydowała się na przenosiny z ŁKS-u Commercecon Łódź do Ilbanku, klubu rezydującego w Ankarze, stolicy Turcji. I choć jej zespół utknął w dolnych rejonach tabeli - zajmuje 13. miejsce, przedostatnie w stawce - to Polka została jedną z jego liderek.
Tak było choćby we wtorek, w trakcie spotkania z Bahcelievler. Górecka poprowadziła zespół do zwycięstwa 3:1, zdobywając 21 punktów - najwięcej w drużynie. Na ten wynik złożyła się 40-procentowa skuteczność w ataku, dwa punktowe bloki i as serwisowy.
Łącznie Górecka zdobyła już w tym sezonie 267 punktów, najwięcej z całej drużyny. W rankingu najlepiej punktujących zawodniczek Sultanlar Ligi, któremu przewodzi inna Polka, Julia Szczurowska, zajmuje 16. miejsce. Wiele wskazuje na to, że w kolejnym sezonie będzie uwzględniona w tej klasyfikacji już jako zawodniczka innego klubu.
Polska siatkarka znów wybrała Turcję. Poważny transfer na horyzoncie
O kontrakcie Góreckiej z nowym klubem donosi bowiem turecki portal "Mintonette". Według tych informacji z polską siatkarką w sprawie umowy na sezon 2026/2027 porozumiał się już Nilufer Belediyespor. Górecka miałaby zająć miejsce Poliny Szemanowej. Rosyjska przyjmująca ma się bowiem przenieść do Besiktasu Stambuł.
Dla Góreckiej, która ma za sobą występy w TAURON Lidze, ale i pobyt w Igor Gorgonzola Novara w lidze włoskiej, przenosiny do Nilufer byłyby sportowym awansem. Klub z siedzibą w Bursie aktualnie zajmuje bowiem w tabeli ligi tureckiej szóste miejsce.
Górecka została doceniona w Turcji, ale nie wiadomo, jaka przyszłość czeka ją w reprezentacji Polski. Na początku pracy Stefano Lavariniego z kadrą była podstawową przyjmującą drużyny, w tej roli wystąpiła w mistrzostwach świata w 2022 r.
W kolejnym roku doznała jednak poważnej kontuzji - uszkodziła łąkotkę i przednie więzadło krzyżowe w kolanie. To na długo wykluczyło ją z gry. Do szerokiego składu kadry wróciła w sezonie olimpijskim, ale na igrzyska do Paryża nie pojechała. Latem 2025 r. zabrakło jej nawet w szerokim składzie kadry Lavariniego. Na decyzje Włocha w sprawie kadry na nowy sezon reprezentacyjny trzeba jeszcze poczekać. Listę powołanych powinien ogłosić wiosną.