Nie było jej w kadrze Lavariniego, wybrała Turcję. Nowe wieści o polskiej siatkarce

Liga turecka zwłaszcza w tym sezonie przyciągnęła kilka polskich siatkarek. Nie wszystkie mogą liczyć na regularne występy w nowych klubach, w połowie sezonu do Polski wróciła na przykład środkowa Weronika Centka-Tietianiec. Ale Zuzanna Górecka z pewnością może zaliczyć sezon w Turcji do udanych.

Zuzanna Górecka świetnie odnalazła się w Turcji. Została liderką zespołu

25-letnia przyjmująca, mistrzyni Polski z 2023 r., przed startem sezonu zdecydowała się na przenosiny z ŁKS-u Commercecon Łódź do Ilbanku, klubu rezydującego w Ankarze, stolicy Turcji. I choć jej zespół utknął w dolnych rejonach tabeli - zajmuje 13. miejsce, przedostatnie w stawce - to Polka została jedną z jego liderek.

Tak było choćby we wtorek, w trakcie spotkania z Bahcelievler. Górecka poprowadziła zespół do zwycięstwa 3:1, zdobywając 21 punktów - najwięcej w drużynie. Na ten wynik złożyła się 40-procentowa skuteczność w ataku, dwa punktowe bloki i as serwisowy.

Łącznie Górecka zdobyła już w tym sezonie 267 punktów, najwięcej z całej drużyny. W rankingu najlepiej punktujących zawodniczek Sultanlar Ligi, któremu przewodzi inna Polka, Julia Szczurowska, zajmuje 16. miejsce. Wiele wskazuje na to, że w kolejnym sezonie będzie uwzględniona w tej klasyfikacji już jako zawodniczka innego klubu.

Polska siatkarka znów wybrała Turcję. Poważny transfer na horyzoncie

O kontrakcie Góreckiej z nowym klubem donosi bowiem turecki portal "Mintonette". Według tych informacji z polską siatkarką w sprawie umowy na sezon 2026/2027 porozumiał się już Nilufer Belediyespor. Górecka miałaby zająć miejsce Poliny Szemanowej. Rosyjska przyjmująca ma się bowiem przenieść do Besiktasu Stambuł.

Dla Góreckiej, która ma za sobą występy w TAURON Lidze, ale i pobyt w Igor Gorgonzola Novara w lidze włoskiej, przenosiny do Nilufer byłyby sportowym awansem. Klub z siedzibą w Bursie aktualnie zajmuje bowiem w tabeli ligi tureckiej szóste miejsce.

Górecka została doceniona w Turcji, ale nie wiadomo, jaka przyszłość czeka ją w reprezentacji Polski. Na początku pracy Stefano Lavariniego z kadrą była podstawową przyjmującą drużyny, w tej roli wystąpiła w mistrzostwach świata w 2022 r.

W kolejnym roku doznała jednak poważnej kontuzji - uszkodziła łąkotkę i przednie więzadło krzyżowe w kolanie. To na długo wykluczyło ją z gry. Do szerokiego składu kadry wróciła w sezonie olimpijskim, ale na igrzyska do Paryża nie pojechała. Latem 2025 r. zabrakło jej nawet w szerokim składzie kadry Lavariniego. Na decyzje Włocha w sprawie kadry na nowy sezon reprezentacyjny trzeba jeszcze poczekać. Listę powołanych powinien ogłosić wiosną.

W ostatnim sezonie Zuzanny Góreckiej zabrakło w reprezentacji Polski Antonin Thuillier AFP

Zuzannę Górecką w powrocie na boisko wspierał Zbigniew Bartman Paweł Wodzyński/Mariusz Palczyński Newspix/East News

MKS Ślepsk Malow Suwałki - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport