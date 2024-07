Nerwowe chwile w meczu polskich siatkarzy. Cała hala zamarła

Takahasi próbował odbić piłkę. Siatkarz niestety stracił równowagę i się przewrócił. Japońscy i polscy kibice się przerazili, ponieważ jest to najgorszy moment dla sportowców na odniesienie kontuzji. Otwarcie Igrzysk Olimpijskich już w najbliższy piątek, 26 lipca. Momentalnie przy 29-latku pojawiła się pomoc medyczna. Po chwili poproszono o nosze. Siatkarzowi założono kołnierz ortopedyczny. Wypełniona po brzegi Ergo Arena pożegnała go brawami. Był to bardzo przejmujący moment. W tak trudnych chwilach każde wsparcie jest mile widziane.

