Natychmiast przerwali mecz Kurka. To był nokaut, Polak wzywał lekarza

Bartosz Kurek na przełomie lutego oraz marca po raz kolejny zaimponował japońskim kibicom. Polak zaliczył dwa kapitalne spotkania przeciwko Osaka Blueton. Wczoraj na koncie atakującego pojawiło się aż 25 punktów. Dziś natomiast zainkasował 17 "oczek". Doświadczony gracz bardziej cieszył się jednak w niedzielny poranek naszego czasu. Powód? Zwycięstwo 3:1. Wczoraj, pomimo imponującego występu Wałbrzyszanina, w dużo lepszych humorach halę w Tokio opuszczali wyżej notowani oponenci, którzy zainkasowali trzy punkty do tabeli.

Triumf w rewanżu stołecznej ekipie nie przyszedł wcale łatwo. Po dwóch setach na tablicy wyników widniał remis 1:1. Ponadto ostatnia partia zakończyła się na przewagi. Dodatkowo niewiele brakowało, a potyczki nie dokończyłby Taichiro Koga. Libero ofiarnie chciał wybronić jeden z ataków, ale został znokautowany piłką. 36-latek natychmiast padł na boisko i przez dłuższy czas nie był w stanie samodzielnie wstać na nogi. Skończyło się interwencją klubowego medyka. Nagranie pokazało konto Volleyball World w serwisie X.

Taichiro Koga znokautowany. Później Kurek zakończył mecz, to było ważne zwycięstwo

"Kolejny zawodnik z lodem na oczach po meczu. Taichiro Koga przyjął atak Masato Kaia prosto w twarz, obronił go, pozostał następnie na boisku jako libero i przyczynił się do zwycięstwa przeciwko Osaka Bluteon" - napisało konto należące do federacji FIVB. Japończyk został z tego powodu bohaterem miejscowych kibiców. Zaledwie kilka minut wystarczyło do tego, żeby ciszę zastąpiły okrzyki radości z powodu zwycięstwa. W ostatniej akcji popis dał zresztą Bartosz Kurek, notując punktowy blok.

"Tokio Great Bears wygrywa właśnie przed własną publicznością za pełną pulę z Osaką Bluteon" - cieszył się między innymi Jakub Balcerzak. "17 punktów na koncie kapitana reprezentacji Polski Bartosza Kurka, 19 punktów na koncie przyjmującego reprezentacji Argentyny Luciano Vicentina" - dodał ekspert zajmujący się siatkówką. To właśnie ten duet poprowadził drużynę ze stolicy Japonii do piętnastego ligowego triumfu w sezonie.

Bartosz Kurek Marcin Golba AFP

