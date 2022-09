Nasze siatkarki wzięły przykład z kolegów. Świetny mecz z Bułgarią w Spodku

Choć siatkarze przenoszą się teraz do Gliwic na mecze 1/8 finału i - prawdopodobnie - ćwierćfinały, Spodek nadal żyje siatkówką. Tym razem pokazała się reprezentacja Polski siatkarek, która w ramach przygotowań do mistrzostw świata spotkała się z Bułgarią. Turniej mistrzowski odbędzie się w Polsce, nasz kraj organizuje go wspólnie z Holandią.