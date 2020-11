13-letnia Klaudia została potrącona przez samochód w drodze powrotnej z treningu. Nagle jej marzenia stanęły pod znakiem zapytania. Dzisiaj leży w gdańskim szpitalu, a na jej powrót do zdrowia już teraz zrzucają się fani siatkówki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jerzy Mielewski podsumowuje siatkarski tydzień. Wideo INTERIA.TV

Klaudia ma 13 lat. Swoje szkolne obowiązki od jakiegoś czasu dzieli z siatkarskimi ambicjami stania się wybitną zawodniczką. Teraz marzenia musi odłożyć na półkę. Wszystko przez fatalne w skutkach zdarzenie drogowe.

Reklama

Nastolatka wracała z treningu siatkówki w Lęborku. Od dwóch lat jest członkinią Akademii Siatkówki Pliński i Wika w Łebie. Sport to jest to coś, co wzbudza na jej twarzy uśmiech.

Była godzina 18. Pochmurny i deszczowy dzień, a do tego za oknem zrobiło się już szaro. Ostatnie kroki. Klaudia wysiadła z autobusu na przystanek, w którego pobliżu czekała na nią mama, aby bezpiecznie zabrać ją do domu. Siatkarka weszła na przejście dla pieszych i nagle uderzył w nią rozpędzony samochód.

Klaudia w wyniku uderzenia znalazła się 30 metrów dalej. Natychmiast zaczęła się walka o jej życie i zdrowie. Aktualnie dziewczyna przebywa w gdańskim szpitalu, w którym wkrótce ma zostać podjęta próba wybudzenia jej ze śpiączki.

W sieci została już utworzona zbiórka na leczenie i rehabilitację Klaudii. Informacją o wirtualnej puszce podzieliła się Fundacja Polska Siatkówka. Dzięki zbiórce możemy pomóc Klaudii powrócić na boisko i wygrać jej najważniejszy mecz w życiu!

Zdjęcie Siatkówka / CEV / materiały prasowe

AB