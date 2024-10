- Poprzedni sezon nie skończył się dla nas dobrze. Nie wszystko byliśmy w stanie kontrolować i słono za to zapłaciliśmy. Nie zrealizowaliśmy celu . Przeszkodziły nam tym m. in. kontuzje Pauliny Maj czy Valentiny Diouf - twierdzi Chiappini.

Włoch zbudował nowy zespół - z ważnych zawodniczek zostały tylko Klaudia Alagierska i Zuzanna Górecka , które długo leczyły kontuzje. Nowe twarze to reprezentantki Polski na igrzyskach w Paryżu Maria Stenzel i Natalia Mędrzyk, czołowa rozgrywająca ligi Marlena Kowalewska czy ocierająca się o kadrę Anna Obiała. Do tego dwie Brazylijki i wracająca po rocznej przerwie Słowenka Lana Scuka.

- Dużo zmieniło się w naszej zarówno w kadrze, jak i w sztabie szkoleniowym. To sprawia, że wokół mnie jest teraz zupełnie inna atmosfera. Zobaczymy, jak to na mnie wpłynie. Jestem zadowolony z zespołu. Mamy zawodniczki bardzo zmotywowane, a to pomaga w odnoszeniu sukcesów - twierdzi trener ŁKS. - Po tych problemach dużo zmieniliśmy i jest nowa energia w zespole. Puchar Polski i medal są naszym cele. Myślę, że cztery zespoły będą liczyły się w walce o trofea.