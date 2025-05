Najpierw zwycięstwo w Lidze Mistrzów, a teraz to. Pierwszy taki Polak w historii

Za nami już długo wyczekiwany turniej Final Four Ligi Mistrzów. W Polsce był on odbierany w szczególny sposób, nie tylko przez lokalizację wydarzenia (Łódź), ale także przez drużyny, które rywalizowały o to trofeum. W najlepszej czwórce znalazły się aż dwie polskie drużyny - JSW Jastrzębski Węgiel i Aluron CMC Warta Zawiercie.