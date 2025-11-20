Najpierw sensacyjne wieści, a teraz to. Tomasz Fornal nie przestaje zachwycać

W sezonie 2025/2026 Tomasz Fornal po raz pierwszy występuje poza Polską. Zdecydował się on po spędzeniu sześciu lat w JSW Jastrzębskim Węglu na przenosiny do tureckiego Ziraatu Bankasi, czyli tamtejszego giganta. Przyjmujący wraz ze swoją drużyną podczas aktualnej kampanii nie zaznał jeszcze smaku porażki. Ziraat wygrał w międzyczasie Superpuchar Turcji, a także nie stracił w pojedynczym spotkaniu więcej, niż jednego seta.

W ten sposób po 3. kolejkach tamtejszej Efeler Ligi ekipa Polaka była jedną z trzech drużyn bez porażki. Sytuacja mogła się zmienić w środę, bowiem kandydaci do mistrzostwa Turcji oraz medalu Ligi Mistrzów zmierzyli się na własnej hali z ekipą Spor Toto. Drużyna Nedima Ozbey'a jest średniakiem ligi, lecz mimo to liczyła na sprawienie niespodzianki.

Finalnie jednak gospodarze nie pozostawili rywalom żadnych złudzeń i wygrali to spotkanie 3:0 (25:18, 25:20, 25:19). W ten sposób utrzymali passę ligowych zwycięstw i powiększyli ją do czterech. Do tego zameldowali na 1. miejscu w ligowej tabeli. Podczas spotkania dobrze na boisku zaprezentował się Tomasz Fornal. Co ciekawe, według najnowszych informacji Polak ma być w przyszłym sezonie znów zawodnikiem PlusLigi, a dokładniej Aluron CMC Warty Zawiercie.

Fornal znów nie zawiódł, dobry występ przyjmującego

28-latek zdobył łącznie 10 punktów notując skuteczność w ataku na poziomie 69 procent (9/13). Do tego dorzucił jeden as serwisowy. Dobrze zaprezentował się także w przyjęciu kończąc spotkanie z 60 procentami pozytywnego oraz 47 procentami perfekcyjnego przyjęcia.

Następne spotkanie Fornal i spółka zagra już w sobotę 22 listopada. Będzie to wyjazdowy mecz z Cizre Belediyesi, czyli również drużyną z dołu tabeli. Jego początek planowany jest na godzinę 11:00.

