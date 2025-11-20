Partner merytoryczny: Eleven Sports

Najpierw sensacyjne wieści, a teraz to. Tomasz Fornal nie przestaje zachwycać

Paweł Nowak

W najlepsze trwa sezon klubowy 2025/2026. Do gry niedawno wróciły także rozgrywki ligi tureckiej, które były zawieszone ze względu na Igrzyska Solidarności Islamskiej. W środę Ziraat Bankasi z Tomaszem Fornalem w składzie kolejny raz wygrał 3:0. Nasz przyjmujący po niedawnych informacjach ws. swojego transferu nie zawiódł i kolejny raz zanotował dobry występ.

Tomasz Fornal
Tomasz FornalMarcin GolbaAFP

W sezonie 2025/2026 Tomasz Fornal po raz pierwszy występuje poza Polską. Zdecydował się on po spędzeniu sześciu lat w JSW Jastrzębskim Węglu na przenosiny do tureckiego Ziraatu Bankasi, czyli tamtejszego giganta. Przyjmujący wraz ze swoją drużyną podczas aktualnej kampanii nie zaznał jeszcze smaku porażki. Ziraat wygrał w międzyczasie Superpuchar Turcji, a także nie stracił w pojedynczym spotkaniu więcej, niż jednego seta.

W ten sposób po 3. kolejkach tamtejszej Efeler Ligi ekipa Polaka była jedną z trzech drużyn bez porażki. Sytuacja mogła się zmienić w środę, bowiem kandydaci do mistrzostwa Turcji oraz medalu Ligi Mistrzów zmierzyli się na własnej hali z ekipą Spor Toto. Drużyna Nedima Ozbey'a jest średniakiem ligi, lecz mimo to liczyła na sprawienie niespodzianki.

    Finalnie jednak gospodarze nie pozostawili rywalom żadnych złudzeń i wygrali to spotkanie 3:0 (25:18, 25:20, 25:19). W ten sposób utrzymali passę ligowych zwycięstw i powiększyli ją do czterech. Do tego zameldowali na 1. miejscu w ligowej tabeli. Podczas spotkania dobrze na boisku zaprezentował się Tomasz Fornal. Co ciekawe, według najnowszych informacji Polak ma być w przyszłym sezonie znów zawodnikiem PlusLigi, a dokładniej Aluron CMC Warty Zawiercie.

    Fornal znów nie zawiódł, dobry występ przyjmującego

    28-latek zdobył łącznie 10 punktów notując skuteczność w ataku na poziomie 69 procent (9/13). Do tego dorzucił jeden as serwisowy. Dobrze zaprezentował się także w przyjęciu kończąc spotkanie z 60 procentami pozytywnego oraz 47 procentami perfekcyjnego przyjęcia.

    Następne spotkanie Fornal i spółka zagra już w sobotę 22 listopada. Będzie to wyjazdowy mecz z Cizre Belediyesi, czyli również drużyną z dołu tabeli. Jego początek planowany jest na godzinę 11:00.

    Siatkarz w ciemnym stroju reprezentacyjnym Polski z jasnymi włosami farbowanymi na różowo po jednej stronie, skupiony, stojący na boisku podczas meczu sportowego.
    Tomasz FornalMarcin GolbaAFP
    Zawodnik drużyny siatkarskiej w biało-czerwonym stroju, z widocznymi tatuażami na ramieniu, wykonuje gest ręką podczas meczu, w tle rozmyci kibice i inni zawodnicy.
    Tomasz FornalArtur BarbarowskiEast News
    Siatkarz ubrany w zielony strój sportowy z numerem 21 oraz emblematami sponsorów i flagą Polski, wyróżniający się charakterystycznie zafarbowanymi włosami, znajduje się na hali sportowej przy siatce, w tle rozmyte trybuny z widownią.
    Tomasz FornalMarcin GolbaAFP

