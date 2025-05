Najpierw mistrzostwo, a teraz to. Ogromne wyróżnienie dla Wilfredo Leona

Gala 25-lecia Polskiej Ligi Siatkówki odbyła się we wtorek 20 maja w Warszawie. Goście mieli okazję wrócić do przeszłości, gdy w 2000 roku zakładano PLS, poznać najważniejszych partnerów biznesowych oraz sportowców wspomnianego okresu.

Gala PLS. Wilfredo Leon Siatkarzem Sezonu

Siatkarzem Sezonu 2025 wybrany został Wilfredo Leon . Przyjmujący poprowadził Bogdankę LUK Lublin do mistrzostwa Polski, a także triumfu w Challlenge Cup.

- Ja nie walczę po to, aby pokazywać coś ludziom. Nie interesuje mnie to, czy piszą o mnie dobrze, czy źle, tylko jestem skoncentrowanym na tym co trzeba robić, na pracy, a reszta mnie nie interesuje Na pewno dalej spróbuję osiągać jeszcze kolejne sukcesy - mówił Leon tuż po ceremonii z okazji zdobycia mistrzostwa Polski, cytowany przez portal plusliga.pl.