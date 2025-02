Najpierw Magdalena Stysiak, teraz ona. Hitowy ruch z udziałem gwiazdy Stefano Lavariniego

Magdalena Stysiak do Fenerbahce Stambuł trafiła przed sezonem 2023/2024 i z miejsca stała się ważnym ogniwem zespołu. Polka jako podstawowa atakująca nie zawodziła, ale ostatecznie i tak straciła miejsce w składzie na rzecz Melissy Vargas , która na początku ubiegłego roku dołączyła do Fenerbahce po tym, jak zakończyły się rozgrywki w Chinach, gdzie wcześniej występowała.

Kolejna polska siatkarka w Turcji? Agnieszka Korneluk ma zagrać w Fenerbahce

Dla 30-letniej zawodniczki byłaby to już kolejna przygoda z zagranicznym klubem. Korneluk bowiem spędziła dwa sezony we Włoszech - najpierw w kampanii 2018/2019 grała w Pomì Casalmaggiore, później na rok przeniosła się do Savino Del Bene Scandicci. Transfer do Fenerbahce to z kolei potwierdzenie, że ostatnie udane sezony w jej wykonaniu nie pozostały niezauważone.