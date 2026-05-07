Najnowszy wpis Kurka, to już koniec. Nie tak miało być, ale obiecuje jedno

Nazwiska Bartosza Kurka próżno szukać na liście powołanych siatkarzy reprezentacji Polski. Zadziało się tak na prośbę samego zawodnika. Jak ujawnił Nikola Grbić, wieloletni kapitan kadry zrezygnował z gry z orzełkiem na piersi. Przynajmniej na razie. "Stwierdził, że nie czuje się dobrze, i w tym stanie może lepiej, by nie był z nami. Gdyby nie takie przedstawienie sprawy, powołałbym go" - wyjaśnił selekcjoner.

Zostawiłem drzwi otwarte. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Jeśli będzie dla nas korzystne, by Bartosz wrócił, porozmawiam z nim i zdecydujemy

Kurek skupił się na grze w klubie. Od 2025 roku występuje w barwach japońskiego Tokyo Great Bears. Niestety, bieżący sezon nie potoczył się po myśli Polaka oraz jego kolegów. Zespół odpadł z rywalizacji o mistrzostwo Japonii już w ćwierćfinale i pożegnał się z marzeniami o tytule. Bartosz komentuje taki obrót spraw w najnowszym wpisie w mediach społecznościowych.

To już koniec sezonu dla Bartosza Kurka. Nie tak miało być

"Tokyo, dziękuję. To był wyjątkowy sezon. Pełen emocji, nowych doświadczeń, walki do samego końca i ludzi, których długo nie zapomnę. Nie zakończył się takim wynikiem, jakbyśmy chcieli, ale może to dobrze, bo motywacji do poprawy nam na pewno nie zabraknie" - obiecuje Bartosz Kurek we wstępie wpisu, nawiązując do wcześnie zakończonej walki o mistrzostwo kraju.

Siatkarz dziękuje klubowi za "zaufanie i codzienną pracę", a kolegom z zespołu oraz sztabowi szkoleniowemu za "za każdą bitwę na boisku i czas poza nim". Nie zapomina również o kibicach.

"Ogromne podziękowania dla naszych fanów. Wasza energia i wsparcie były czuć każdego dnia w hali- dziękuję za wszystkie wiadomości po meczach szczególnie tych słabszych, a parę takich było" - opisuje.

Na koniec sygnalizuje, jak bardzo Japonia jest bliska sercu nie tylko jego, ale i również żony Anny. To tam czują się właściwie jak w domu. "Japonia zawsze była naszym domem z dala od domu, a Tokyo z dnia na dzień stało się jednym z ulubionych miejsc ever. Do zobaczenia" - podsumowuje.

Dla Bartosza Kurka to już ostatecznie koniec sezonu. Niewykluczone, że przerwę w grze wykorzysta na przylot do swojego kraju. Na taki ruch już teraz zdecydowało się część siatkarzy z jego tokijskiej drużyny.

Bartosz Kurek w Tokyo Great Bears Kyo Kikuchi East News

Bartosz Kurek, Anna Kurek SYLDAB/Polska Press/East News East News

Bartosz Kurek i Nikola Grbić Piotr Hukalo East News

