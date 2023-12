Wilfredo Leon , choć sięgnął z reprezentacją Polski po złote medale w minionym sezonie, to w klubie przeżywa naprawdę trudne chwile . Mistrz Europy w ostatnich tygodniach nie pojawiał się na parkiecie, co zaniepokoiło polskich kibiców. Siatkarz raz ostatni wystąpił w zwycięskim dla Perugii Superpucharze Włoch . Powodem przedłużające się absencji "Biało-Czerwonego" na parkietach jest uraz, który spędza mu sen z powiek.

Informacje przekazane przez "Przegląd Sportowy" nie wróżyły niczego dobrego . Jak doniosły media, nasz as ma dziurę w kolanie, co wiąże się z tym, że medycy zalecili Wilfredo powstrzymanie się od jakiegokolwiek intensywnego wysiłku fizycznego. Tym samym Polak nie może przygotowywać się z drużyną. Priorytetem jest dla niego teraz regeneracja. Wstępnie mówiło się, że gwiazdor ekipy Nikoli Grbicia przez kontuzje może pauzować nawet kolejne dwa/trzy miesiące . W końcu milczenie przerwał jeden z działaczy zespołu, w którym występuje zawodnik. Po jego słowach kibice siatkarza odetchną z ulgą.

Co z Wilfredo Leonem? Prezes klubu zabrał głos i uciął wszelkie spekulacje

Nie da się ukryć, że wiadomość o urazie utytułowanego sportowca wywołała ogromne poruszenie w mediach. Nasi reprezentanci, mimo że obecnie skupiają się na grze w klubach, to jednak myślami są przy najważniejszej imprezie 2024 roku - igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Sam 30-latek pochodzący z Kuby wspominał, że marzy o wywalczeniu krążka z nacenniejszego kruszcu, a mając na uwadze ostatnie osiągnięcia podopiecznych Nikoli Grbicia, złoto jest w zasięgu Polaków. Niewątpliwie jednym z filarów kadry narodowej we Francji będzie Leon, toteż wszyscy w kraju liczą na to, że gracz zdąży wyleczyć kontuzję na czas.