Najlepszy przyjmujący z Francji zagra w Polsce. Poszedł za głosem serca

Czołowy przyjmujący siatkarskiej francuskiej ekstraklasy ma trafić do PlusLigi. Adrian Aciobanitei z wicemistrza Francji – Chamount VB przeniesie się do PGE Skry Bełchatów. To poniekąd transakcja wiązana, bo nad Wisłę trafi też jego partnerka – Kolumbijka Amanda Coneo Cardona, która ma zostać zawodniczką Developresu Rzeszów, a jej rolą będzie zastąpić gwiazdę tej drużyny Jelenę Blagojević.