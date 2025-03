W tym sezonie wrócił bowiem poprzedni system rozgrywek Ligi Mistrzów. Półfinały i finał rozegrane zostaną w formie turnieju Final Four. CEV zaplanował go na 17 i 18 maja. Ale nadal oficjalnie nie wiadomo , jakie miasto będzie gospodarzem.

Fantastyczne wieści dla Polaków. Final Four Ligi Mistrzów może zostać rozegrany w Łodzi

Kluczowe decyzje mają zapaść być może jeszcze w tym tygodniu, a my ustaliliśmy, gdzie obędzie się finałowy turniej Ligi Mistrzów, jeżeli zorganizuje go Polska. Jak udało nam się dowiedzieć, PZPS kontaktował się już z władzami Łodzi. Final Four może zostać rozegrane w Atlas Arenie. Tym bardziej że weekend 17-18 maja hala stoi wolna.

Ten obiekt w ostatnich latach stał się domem siatkówki. Ostatnio w łódzkiej hali reprezentacja Polski siatkarek wywalczyła awans na igrzyska olimpijskie . Wcześniej z powodzeniem rozegrała w niej fazę grupową mistrzostw świata. W ubiegłym roku Atlas Arena gościła finały siatkarskiej Ligi Narodów i tak samo będzie w tym roku. Rola organizatora LN kosztowała Łódź około 5 milionów złotych. Teraz miasto czekałby podobny wydatek, by do hali sprowadzić turniej finałowy Ligi Mistrzów.

Łódź już trzy razy gościła takie wydarzenie - w 2008, 2010 i 2012 roku. Wtedy w finałach grała Skra Bełchatów. Na spotkaniach pojawiało się średnio jedenaście tysięcy kibiców. Gdyby teraz do Final Four awansowały trzy polskie drużyny z pewnością tez nie będzie problemów z frekwencją. Właściwie to zapewne wystarczyłby jeden polski zespół, by hala była pełna.