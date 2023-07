Najlepsza siatkarka ligi podjęła decyzję. We Włoszech jej nie doceniają

ŁKS Commercecon ogłosił w sobotę, że Włoszka pozostanie w zespole na kolejny sezon. - Zdecydowałam się zostać w klubie. Skoro jestem w formie i się wygrywa, nie ma powodu do zmiany. To była łatwa decyzja - twierdzi Diouf na oficjalnej stronie klubu.

W Polsce Diouf świetnie się odnalazła, a przede wszystkim czuje się doceniana. Miesiąc temu we włoskich mediach przyznała, że jej forma i osiągnięcia nie robią wrażenia na trenerze tamtejszej reprezentacji . 30-letnia atakująca chciał wrócić do kadry, ale stwierdziła, że " selekcjoner robi wszystko, by mnie nie spotkać. Odwraca się, kiedy mnie widzi ".

Valentina Diouf: Miałyśmy niesamowity sezon

- Miałyśmy niesamowity sezon i chciałabym go powtórzyć. Przede wszystkim mam nadzieję, że utrzymam to, na co mam największy wpływ, czyli formę - mówi Diouf. - Jeżeli chodzi o drużynę, to życzyłabym sobie osiągnąć coś więcej.