Nagranie z Kamilem Semeniukiem zrobiło furorę. Wcielił się w czarodzieja [WIDEO]

Kamil Semeniuk wrócił już po igrzyskach olimpijskich do Włoch. Polak na co dzień występuje w barwach Sir Susa Vim Perugia, która ostatnio pożegnała się z Wilfredo Leonem. Przed sezonem siatkarze i dział marketingu postanowili przygotować niespodziankę dla kibiców. Semeniuk stal się jednym z bohaterów. To chyba wszystko przez noszone przez niego okulary...