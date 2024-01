Kamil Rychlicki jest synem Jacka Rychlickiego, który w 1983 roku razem z siatkarską reprezentacją Polski wywalczył wicemistrzostwo Europy. 27-latek, który urodził się w Luksemburgu, nie może poszczycić się podobnymi sukcesami i chociaż ma na swoim koncie występy w kadrze Luksemburga , to w jego dorobku próżno szukać imponujących osiągnięć odnoszonych w barwach narodowych. Te mogłyby nadejść, o ile atakujący dołączyłby do którejś mocniejszych reprezentacji.

To ciekawy zawodnik z odpowiednią charakterystyką dla naszej grupy, ale nie mogę go jeszcze powołać

"Ma rację co do tego, że nie jestem jeszcze uprawniony do gry w niebieskiej koszulce. Czy to opinia, które mnie interesuje? Powiedzmy, że marzeniem każdego sportowca jest to, by być częścią drużyny narodowej. Myślałem o tym, chciałbym tego, nawet jeśli teraz moim priorytetem jest skupienie się na Perugii" - zadeklarował.