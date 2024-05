Nagły zwrot w sprawie Magdaleny Stysiak wciąż możliwy. Jednak to nie koniec? "To się nie zmienia"

Magdalena Stysiak przed rokiem dołączyła do tureckiego Fenerbahce i z miejsca stała się jedną z liderek zespołu. Po dołączeniu do drużyny Melissy Vargas polska atakująca miała jednak problem z łapaniem się do podstawowego składu, co sprawiło, że ruszyły spekulacje na temat jej przyszłości. Ostatnio pojawiły się doniesienia, że siatkarka zmieni barwy, na co w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zareagował jej agent. Jego słowa sugerują, że koniec przygody Polki z klubem ze Stambułu nie jest jeszcze przesądzony.