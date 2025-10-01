Nagły komunikat z obozu włoskich siatkarzy. Ogłasza cztery dni po pokonaniu Polaków

Tegoroczny globalny czempionat na Filipinach przejdzie do historii włoskiej siatkówki. Italia obroniła tytuł i dołączyła do elitarnego grona drużyn, które zdobywały złoto w przynajmniej dwóch imprezach z rzędu. Gracze z Półwyspu Apenińskiego w wielkim finale pokonali Bułgarię 3:1, lecz większe na papierze wyzwanie czekało na nich dzień wcześniej. O awans do boju o złoto rywalizowali z Polakami. "Biało-Czerwoni" nie mieli większych szans, przegrywając do zera w setach.

Do sukcesu podopiecznych Ferdinando De Giorgiego przyczynił się między innymi Simone Anzani. Środkowy w ostatnich latach miał spore problemy zdrowotne. W tym roku było pod tym względem lepiej, dzięki czemu gwiazdor wrócił do ojczyzny jako podwójny mistrz świata. Wydawało się, że po ostatniej piłce cieszył się on bardziej niż jego koledzy, nie brakowało łez. Właśnie poznaliśmy powód takiego, a nie innego zachowania utytułowanego sportowca. Pierwszego dnia października środkowy ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej.

Simone Anzani nie zagra już we włoskiej kadrze. Środkowy żegna się z reprezentacją

Włoska federacja podeszła do tego w wyjątkowy sposób, umożliwiając graczowi napisanie paru zdań do kibiców za pośrednictwem oficjalnego profilu federacji w mediach społecznościowych. Na specjalnej grafice pojawiły się wszystkie medale wywalczone przez 33-latka. Te najcenniejsze pochodzą z sezonów 2021, 2022 oraz 2025. Cztery lata temu sięgnął on po mistrzostwo Europy. Dwa ostatnie krążki to efekt dobrej postawy na globalnym czempionacie. Kolekcja Simone Anzaniego już się nie powiększy.

"Chcę podziękować każdemu z osobna. Wiecie, że moim największym celem był udział w igrzyskach olimpijskich, a teraz po tych mistrzostwach świata nadszedł czas, żebym przestał nosić tę koszulkę. Sukcesy zawdzięczam mojej rodzinie i wszystkim ludziom, którzy poświęcili się dla mnie. Zawdzięczam to moim dziewczynkom, które wiele razy były bez tatusia. Z kadrą narodową doświadczyłem wielu radosnych chwil, takich jak dzisiaj, ale też smutnych, po kilku porażkach. Dziękuję trenerowi, całemu personelowi, prezydentowi i całej federacji, którzy zawsze byli mi bliscy" - napisał.

W ostatnim meczu dla włoskiej kadry środowy zdobył dziewięć punktów. Konfrontację z Polakami zakończył natomiast z dwoma "oczkami" na koncie.

