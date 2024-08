Na taką wiadomość czekał Michał Winiarski. Otwarcie deklaruje, to jeszcze nie koniec

Skoro mogę wciąż pomagać chłopakom, to czemu nie? Prawdopodobnie nie będę grać we wszystkich turniejach i meczach, ale tam, gdzie jest to ważne, chciałbym kontynuować grę, ponieważ to naprawdę świetna grupa. Potem zobaczymy z roku na rok, co się będzie działo. Nadal jestem w niezłej formie i moje ciało daje radę. Cieszę się każdą chwilą i świetnie bawię

~ zdradził Grozer, cytowany przez redakcję Sport1.de