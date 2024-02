"Najlepsza siatkarska drużyna wszechczasów" - tak o Misty May-Treanor i Kerri Walsh Jennings pisały media nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Dwie Amerykanki na kilka lat zdominowały światową siatkówkę plażową. Specjalizowały się w tym, co Amerykanie zawsze cenią najbardziej - medalach olimpijskich. Sięgnęły po złoto w 2004 r. w Atenach, cztery lata później w Pekinie oraz w 2012 r. w Londynie.

Nie zaniedbywały przy tym mistrzostw świata, w których triumfowały w latach 2003-2007. May-Treanor przeszła też do historii jako zawodniczka, która wygrała najwięcej turniejów w historii - aż 112 . W parze z Walsh Jennings w latach 2007-2008 wygrała też aż 112 meczów z rzędu, była niepokonana w 19 kolejnych turniejach.

W parze z sukcesami sportowymi szły jednak konkretne przekonania polityczne. May-Treanor nigdy nie ukrywała, że bliżej jej do Partii Republikańskiej. Co czasami prowadziło do dość specyficznych sytuacji, a po karierze zapewniło miejsce u boku Donalda Trumpa.