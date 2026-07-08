Na Kremlu otworzyli szampany. Błyskawiczna reakcja na decyzję FIVB

Szymon Łożyński

Szymon Łożyński

Światowa Federacja Siatkówki potrzebowała zaledwie kilkadziesiąt godzin na zareagowanie na decyzję MKOl i sama też przywróciła Rosjan do rywalizacji. Komunikat FIVB błyskawicznie dotarł do Rosji i jest komentowany nawet przez osoby blisko związane z główną władzą na Kremlu. W euforycznym wręcz tonie wypowiedział się Dmitrij Swiszczew, wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w Dumie Państwowej.

Dmitrij Swiszczew podczas przemówienia, w tle brązowa ściana z napisem; w rogu zdjęcie Władimira Putina.
Władimir Putin, w miniaturze Dmitrij Swiszczewinstagram/d.svishchevGetty Images

Trudno uwierzyć, co w ciągu doby wydarzyło się w strukturach najwyższych władz sportowych. Najpierw MKOl niespodziewanie ogłosił zawieszenie sankcji na Rosyjski Komitet Olimpijski. W praktyce wyrażono zgodę, by największe federacje sportowe przywróciły Rosjan do rywalizacji w swoich dyscyplinach.

Jako pierwsi przed szereg wyszli działacze światowej federacji siatkarskiej. Dobę po komunikacie MKOl, FIVB sama ogłosiła, że przywraca wszystkie rosyjskie drużyny narodowe do rywalizacji. Odmrożono też błyskawicznie ranking, w którym męska reprezentacja Rosji zajmuje bardzo wysokie 3. miejsce.

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Na razie Rosjanie będą mogli grać w wydarzeniach siatkarskich pod neutralną flagą, ale i to w najbliższym czasie może ulec zmianie. Przecież sam MKOl poinformował, że i pod tym względem będzie analizował sytuację i nie wykluczył w przyszłości pozwolenia Rosjanom na starty pod swoją flagą narodową. To wszystko dzieje się w momencie, gdy w Ukrainie nadal trwa wojna.

Rosjanie już zapowiadają zwycięstwa w siatkówce. Euforia na Kremlu

Jak można było spodziewać się, tak szyba reakcja FIVB na zalecenia MKOl spotkała się też z błyskawicznym odbiorem w Rosji. Na Kremlu strzeliły korki od szampanów. Rosjanie są przecież mocni w siatkówkę, więc dla nich taka decyzja światowych władz, to powód do euforii. I rzeczywiście humory na Kremlu dopisują, o czym świadczą przede wszystkim słowa ważnego polityka Dumy Państwowej Dmitrija Swiszczewa.

- To naprawdę radosna i wspaniała wiadomość. Rekomendacje MKOl i przywrócona Federacja spełniły swoje zadanie. Wielkie podziękowania dla naszego Komitetu Olimpijskiego, Ministerstwa Sportu i samej federacji. Ten długi proces negocjacji z pewnością posłużył jako katalizator dla odbudowy naszej federacji - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki dla portalu championat.com.

- Gratuluję wszystkim sportowcom. Teraz musimy przygotować się do zawodów i bronić interesów kraju i naszej federacji. Rosyjska siatkówka zawsze była uważana za jedną z najsilniejszych na świecie. Jestem przekonany, że nadal będą nas cieszyć kolejnymi zwycięstwami - dodał polityk.

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