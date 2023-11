Na jaw wyszły plany Nikoli Grbicia. To dlatego przyjechał do Polski

Każdy z nas potrafi grać jeszcze lepiej. Jest jeszcze wiele elementów do poprawy. W kolejnym sezonie postaramy się pokazać lepszą siatkówkę. Trener Grbić po turnieju kwalifikacyjnym w Chinach każdemu z nas dał notatki i pracę domową do odrobienia w sezonie klubowym. Chce, żebyśmy wrócili do kadry jako jeszcze lepsi zawodnicy. Sam awans do igrzysk to nie wszystko. W Paryżu chcemy pokazać się z jak najlepszej strony

~ zdradził na antenie "TVP. Sport".