Na igrzyskach uratował siatkarzy, teraz zdradził najbardziej wzruszający moment. "Nie musieliśmy nic mówić"

Łomacz: najbardziej wzruszająca chwila była po półfinale

Za Grzegorzem Łomaczem trzeci występ na igrzyskach olimpijskich. To, co nie udało się w Rio de Janeiro i Tokio, powiodło się w Paryżu. Weteran wreszcie może poszczycić się medalem. A wiele wskazuje na to, że gdyby nie on, o srebrze Polacy mogliby tylko pomarzyć. To właśnie rozgrywający Skry Bełchatów odmienił losy półfinałowego starcia ze Stanami Zjednoczonymi , które ostatecznie udało się wygrać (3:2).

"Nie czuję się bohaterem, ale wiem, że wykonałem kawał dobrej roboty w tym meczu. Nawet nie wiem, czy do teraz to do mnie to dotarło. Podszedłem do tego spotkania jak do każdego innego. Wiedziałem, że Amerykanie grali naprawdę bardzo dobrze; ten mecz układał się całkowicie po ich myśli. Wiedziałem też, że jesteśmy polską reprezentacją, mamy ogromne serce do walki i ogromny charakter. Kiedy patrzyłem na chłopaków, widziałem żar w oczach, że my na pewno nie odpuścimy" - odpowiedział skromnie w rozmowie z Sarą Kalisz z "TVP Sport".