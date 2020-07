MPJ siatkarek. Tytuł dla Energi MKS SMS Kalisz

Siatkarki MKS Energi MKS SMS Kalisz zdobyły we własnej hali tytuł mistrza Polski juniorek. W finale pokonały GKS Wieżycę 2011 Stężyca 3:0. Brązowy medal wywalczył Enea Energetyk Poznań.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Siatkówka. Zuzanna Górecka po meczu z Czechami (3:2). Wideo Polska Siatkówka

Kaliszanki sięgnęły po złoto w efektownym stylu, w pięciu spotkaniach nie tracąc nawet seta. W finale gładko pokonały drużynę ze Stężycy, która tylko w drugim secie potrafiła nawiązać w miarę równorzędną walkę. MVP decydującego pojedynku została atakująca Energi MKS Martyna Czyrniańska.

Reklama

"Drużyna była budowana na mistrzostwa kraju, ale jedna rzecz to budować, a druga to wyjść na boisko i to udowodnić. Dzisiaj, patrząc na wynik, mogło to wyglądać na łatwe zwycięstwo, ale ktoś, kto obserwował mecz widział, że były momenty przestojów. Nie mogliśmy dać się przeciwnikowi nakręcić" - powiedział trener mistrza kraju Marcin Widera, cytowany przez portal Polska Siatkówka.

"Jestem dumny z dziewczyn, z tego, w jaki sposób przepracowały ten czas, mieliśmy przecież sporo zawirowań związanych z pandemią koronawirusa. Obawialiśmy się o zdrowie dziewczyn, ale na szczęścia we wszystkich zespołach nie było poważniejszych problemów" - dodał.