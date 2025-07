Koniec końców wyszło na to, że dopóki federacja belgijska nie powie: okej, damy ci to zielone światło, to nie mogę nic więcej z tym zrobić... Czekam tak naprawdę na jakąkolwiek informację, bo nie ukrywam, że tak jak przed chwilą słuchałem o tej szerokiej liście powołanych zawodników, to ja wiem, że mnie na tej liście nie ma, bo ja nie mogę tam być, ale z drugiej strony też mam takie przeczucie, że kurczę myślę skromnie oczywiście, że to mógłby być ten jeden moment dla mnie