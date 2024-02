Mocny klub kusił trenera mistrzyń Polski. Zapadła decyzja. Długa umowa

Chiappini do ŁKS przyszedł przed sezonem 2022/2023 po trzech latach spędzonych w Legionovii. CV miał jednak dużo bogatsze, bo prowadził m. in. reprezentacje Turcji i Słowenii, a także kluby włoskie, azerskie i polskie. Z Asystelem Nowara wygrał Puchar Top Teams i był trzeci w Pucharze CEV. Z Atomem Trefl Sopot był mistrzem i wicemistrzem Polski .

Oferty dla Chiappiniego z Włoch i Polski

W międzyczasie włoskie media informowały, że Chiappini ma wrócić do ojczyzny i jest jednym z kandydatów do objęcia Volley Bergamo. Tak się jednak nie stało, a włoski trener opanował sytuacje w ŁKS Commercecon. W Tauron Lidze zespół jest co prawda na czwarty miejscu, ale szansę na obronę tytułu wciąż są. Za to już udało się zrobić krok dalej w pucharach. Łodzianki pomimo dwóch porażek wygrały grupę i zagrają o półfinał z Allianz Vero Volley Mediolan.