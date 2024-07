Mocny głos z reprezentacji. Gwiazdor uderzył pięścią w stół. "Już za długo"

Kamil Semeniuk, siatkarz reprezentacji Polski: Nastawienie jest bojowe. Wszyscy czekaliśmy na ten moment. Mamy za sobą bardzo wiele spotkań - czy to w Lidze Narodów, czy to w ramach ostatnich turniejów towarzyskich - które przygotowywały nas do najważniejszej imprezy czterolecia.

Jedziemy dać z siebie maksa, zagrać najlepszą siatkówkę, jaką potrafimy. Zobaczymy, na co to pozwoli. Chcemy walczyć o medale, celujemy oczywiście w złoto, ale uważam, że ostatecznie każdy krążek byłby dla nas satysfakcjonujący. Już za długo polska siatkówka czeka na olimpijską zdobycz.

To było spotkanie towarzyskie, a one zawsze rządzą się swoimi prawami. Rywal mógł grać kompletnie inaczej, niż docelowo będzie to robił, my także testowaliśmy różne elementy. Nie można w stu procentach opierać swoich analiz na sparingu. Tak czy inaczej dźwignięcie się z wyniku 0:2 na 3:2 - zwłaszcza przeciwko Stanom Zjednoczonym - było kolejnym pozytywnym bodźcem dla nas tuż przed igrzyskami.