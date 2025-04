Młody siatkarz zadziwił całą Polskę. Teraz na jaw wychodzi decyzja klubu

W sporcie często pech jednego zawodnika jest szczęściem drugiego. Tak było w przypadku Jakuba Jurczyka , który musiał awaryjnie zastąpić Jakuba Popiwczaka . Reprezentant Polski, przymierzany do roli pierwszego libero w najbliższym sezonie kadrowym, doznał kontuzji w czasie pierwszego seta ostatniego spotkania z Bogdanką LUK Lublin. Jego miejsce zajął 19-letni, nieograny jeszcze w elicie Jurczyk .

Młody libero, dla którego to był dopiero trzeci występ w PlusLidze, udźwignął jednak zadanie. Radził sobie nawet z zagrywkami Wilfredo Leona i pomógł drużynie wygrać 3:1, dzięki czemu JSW Jastrzębski Węgiel przedłużył swoje nadzieje na obronę mistrzowskiego tytułu. A po spotkaniu Łukasz Kaczmarek, atakujący jastrzębian, przekazał mu nawet nagrodę dla MVP spotkania .

"To, jak dzisiaj zdał egzamin ten nasz maturzysta tegoroczny, to jest na pewno z rozszerzenia sto procent. Cieszymy się bardzo z tego, co się wydarzyło, ale teraz walczymy o wszystko w sobotę" - mówił po meczu Kaczmarek.