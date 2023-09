Mistrzynie Azji znów dały popis. Najsłabsza drużyna turnieju kompletnie zawiodła

Siatkarki z Tajlandii po wygranej z Polską złapały wiatr w żagle. W dwóch kolejnych spotkaniach pokonały Słowenię i Koreę Południową, w żadnym z tych meczów nie tracąc nawet seta. I choć szans na awans na igrzyska olimpijskie z łódzkiego turnieju już nie mają , to zdobyły cenne punkty do rankingu FIVB - dokładnie ponad osiem.

Kolumbijki postawiły się mistrzyniom Azji. Kończą porażką

W kolejnym secie Tajlandia odzyskała jednak inicjatywę. Pomogła jej poprawa w polu zagrywki, w połowie seta prowadziłą czterema punktami. Tyle że to nie był koniec emocji. Kolumbijki doprowadziły do wyrównania, a przed końcówką seta to nawet one miały minimalną przewagę. Tajki ratowały się blokiem, ostatecznie wygrały 25:23.