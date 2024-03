Mistrzowie Polski się nie zatrzymują. Rywal rozbity, jest finał

Początek sobotniego spotkania należał jednak do siatkarzy z Lublina. Wygrali trzy pierwsze akcje, po chwili punkt blokiem zdobył Marcin Kania . Mistrzowie Polski wyrównali przy stanie 7:7, kiedy Jurij Gladyr zatrzymał na środku Jana Nowakowskiego . Pierwsze prowadzenie, 11:10, dał im as serwisowy Gladyra. Od tego momentu jastrzębianie zaczęli budować przewagę. Ciężar ofensywy spoczywał głównie na barkach Tomasza Fornala , który zdobył w pierwszej partii sześć punktów atakiem.

Wyrównana walka do samego końca. Ale Jastrzębski Węgiel wytrzymał ją lepiej

Dla Bogdanki LUK Lublin sobotni półfinał był pierwszym takim występem w historii klubu. I trener Massimo Botti , i kapitan Marcin Komenda podkreślali, jak wiele to znaczy dla lubelskiego zespołu. Szósta drużyna PLusLigi była jednak skazywana na porażkę - tym bardziej że w ligowym meczu obu drużyn jastrzębianie wygrali 3:0.

W dodatku mistrzowie Polski przystąpili do spotkania opromienieni awansem do półfinału Ligi Mistrzów - efektownie ograli Gas Sales Daiko Piacenza . Początek drugiego seta sobotniego półfinału ponownie był jednak wyrównany. Kibice, którzy zajęli ponad połowę miejsc Tauron Areny, mogli obejrzeć sporo ofiarnych interwencji w obronie . Po nieudanym ataku Fornala Bogdanka LUK objęła nawet prowadzenie 12:11. Zresztą reprezentant Polski w sobotę dość często denerwował się po nieudanych zagraniach.

Prowadzenie lublinian wzrosło, gdy rezerwowy atakujący rywali Ryan Sclater nadział się na blok Bogdanki LUK. Jastrzębianie wyrównali przy stanie 18:18, przy zagrywkach Fornala. Do tego w bloku szalał Norbert Huber, więc po chwili już prowadzili. To nie był jednak koniec emocji, Bogdanka LUK doprowadziła do stanu 23:23. Potem dwie akcje wygrali jednak mistrzowie Polski, seta zakończył udanym atakiem Jean Patry.