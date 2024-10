Niedawno zakończone zmagania reprezentacyjne okazały się historyczne dla polskiej kadry . Podopieczni Nikoli Grbicia na igrzyskach olimpijskich wreszcie wygrali ćwierćfinał i do ojczyzny wrócili w pierwszym w XXI wieku medalem zdobytym w najważniejszej sportowej imprezie czterolecia . Siatkarzy na lotnisku witały tłumy kibiców. Główni bohaterowie po tym uroczystym wydarzeniu wybrali się z kolei na zasłużone urlopy i natychmiastowo po nich zabrali się do ciężkiej pracy. Powód? Początek kampanii w PlusLidze. Rywalizacja o mistrzostwo trwa już od dobrych kilku tygodni.

Wśród faworytów do końcowego triumfu nie może zabraknąć obrońców tytułu z Jastrzębia. Łukasz Kaczmarek i spółka jak na razie nie zawodzą swoich sympatyków i plasują się na najniższym stopniu podium w tabeli. Niebawem ekipę z województwa śląskiego czeka sporo grania, ponieważ do zmagań z innymi zespołami z kraju nad Wisłą dojdzie równie prestiżowa Champions League. Byłyby też klubowe mistrzostwa świata. No właśnie, byłyby. Już od jakiegoś czasu w środowisku krążyły plotki o wycofaniu się drużyny z tej imprezy. Wątpliwości zostały rozwiane dokładnie 18 października.