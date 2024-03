Mistrzowie Polski na deskach. Historyczny triumf, Bieniek i spółka z pucharem

Jastrzębski Węgiel szturmuje TAURON Puchar Polski od 2010 r., kiedy jedyny raz w historii klubu sięgnął po to trofeum. Cztery ostatnie finały przegrał z Grupą Azoty ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle. Aluron CMC Warta dopiero w 2017 r. dostała się do PlusLigi. Ale to jej zawodnicy w niedzielę wznieśli trofeum, przedłużając serię porażek rywali.