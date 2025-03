JSW Jastrzębski Węgiel w ostatnich spotkaniach musi sobie radzić bez Benjamina Toniuttiego . Podstawowego rozgrywającego i kapitana drużyny ponownie zabrakło w Będzinie. Do tego trener Marcelo Mendez w starciu z pierwszym tegorocznym spadkowiczem z PlusLigi chciał dać odpocząć Łukaszowi Kaczmarkowi i w pierwszej szóstce postawił na Arkadiusza Żakietę .

Przed końcówką partii będzinianie objęli prowadzenie. Mistrzowie Polski mieli olbrzymie problemy w ataku. Fornal skończył tylko jedną z siedmiu piłek, Żakieta jedną z ośmiu . Gospodarzom pomogły trzy punktowe bloki, a w końcówce także as serwisowy Brandona Koppersa . Będzinianie sensacyjnie wygrali 25:21, mimo pozytywnego przyjęcia na poziomie zaledwie 12 procent.

PlusLiga. Spadkowicz postawił się JSW Jastrzębskiemu Węglowi

Co prawda MKS również w pierwszym meczu z JSW Jastrzębskim Węglem urwał faworytem seta, ale wówczas walczył jeszcze o utrzymanie, a teraz jest drużyną już zdegradowaną. W dodatku od dawna gra bez kontuzjowanego podstawowego rozgrywającego Grzegorza Pająka, a teraz także środkowego Mateusza Siwickiego. W drugim secie sobotniego spotkania jastrzębianie znów rozpoczęli dobrze, Carle wykończył kontratak i prowadzili 11:7. Co prawda gospodarze ponownie zbliżyli się do rywali na punkt, ale akcje mistrzów Polski przy zagrywkach Fornala uspokoiły sytuację. Kaczmarek wypadł lepiej niż Żakieta, skończył trzy z sześciu piłek i jego zespół wygrał 25:20.