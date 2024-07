Mistrzowie olimpijscy dali koncert. Kibice oszaleli, co za wyczyn

Kanadyjczycy nawiązali walkę. Ale w końcówce zabrakło im zimnej krwi

Francuzi już w ćwierćfinale. Zadanie wykonane, czas na hit

Trzeci set nie różnił się zbytnio od dwóch poprzednich. Jeszcze raz swój wynik w polu zagrywki wyśrubował Brizard - to był już jego szósty as serwisowy. Francja w połowie seta prowadziła 13:9. Kanadyjczycy potrafili co prawda zablokować atak Earvina Ngapetha - powstrzymał go wprowadzony z rezerwy kanadyjski środkowy Danny Demyanenko - ale to gospodarzy nie zatrzymało.