Mistrzowie Europy reagują na sukces siatkarek. „Ale zabierzecie nas?”

Reprezentację prowadzoną przez trenera Nikolę Grbicia, który był na meczu Polska - Włochy, dopiero czeka turniej kwalifikacyjny do igrzysk. Za niespełna tydzień rozpoczną walkę o wyjazd do Paryża. Na razie mogli się skupić na dopingu dla pań.

A zawodniczki trenera Stefano Lavarniego odniosły wielki sukces . Choć potknęły się w meczu z Tajlandią, to wygrały najważniejsze spotkania. Najpierw w piątek uporały się z Niemkami, w sobotę z Amerykankami, a w kluczowym spotkaniu z Włoszkami (3:1). Tuż po ostatniej piłce w mediach społecznościowych zaczęły spływać gratulację dla Polek, m. in. od kolegów po fachu - aktualnych mistrzów Europy i wicemistrzów świata.

Mistrzowie Europy mają prośbę do siatkarek

Tomasz Fornal na instagramie opublikował relację z grafiką FIVB: "See you in Paris" (Do zobaczenia w Paryżu) z dopiskiem brawo. "Ogromne gratulacje dziewczyny" - to z kolei wpis libero Pawła Zatorskiego. Podobnie zareagował Jakub Kochanowski.