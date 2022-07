Mistrzowie Europy nie do zatrzymania. Pokonali pogromców polskiej kadry

Włosi rozpoczęli przebudowę drużyny już przed rokiem, po nieudanych igrzyskach olimpijskich. Niespodziewanie odmłodzony skład zdobył mistrzostwo Europy. Drużyna równie dobrze prezentuje się w tym sezonie. Po wygranej znów jest na czele tabeli Ligi Narodów. Irańczycy w walce o miejsce w ósemce muszą zaś oglądać się na rywali - przede wszystkim Słoweńców i Serbów.

Obie ekipy mogły liczyć na spory doping - w Ergo Arenie było słychać grupkę fanów Iranu. A siatkarze z Azji rozpoczęli spotkanie od tego, czym imponowali w wygranym 3:2 meczu z Polską - od asa serwisowego. Włosi nie dali im się jednak rozpędzić. Szybko zdobyli punkt blokiem, mocną zagrywką odpowiedział rywalom Simone Giannelli. Na przerwę techniczną zeszli z przewagą sześciu punktów, a w drugiej części seta radzili sobie równie dobrze.

Włochom nie przeszkodziła nawet słaba skuteczność Iwana Zajcewa. 33-letni siatkarz w Gdańsku debiutuje w Lidze Narodów. W otwierającym turniej meczu z Bułgarią pojawił się na boisku tylko na moment - i to przez pomyłkę w protokole. Tym razem w pierwszym secie zapisał się w dokumentacji z meczu dwoma skutecznymi atakami na osiem prób.

Irańska zagrywka postrachem kolejnej drużyny

Włosi spisują się w tegorocznej edycji Ligi Narodów bez zarzutu. Co prawda rozpoczęli od porażki 0:3 z Francją, ale później ogrywali kolejnych przeciwników, potykając się jedynie na Japonii. W gronie pokonanych drużyn znalazła się m.in. Polska. Jako gospodarze Włosi byli pewni udziału w turnieju finałowym w Bolonii, walczą jednak o zwycięstwo w fazie zasadniczej.

W drugiej partii ponownie od początku to oni prowadzili, lepiej prezentował się Zajcew. Irańczycy nie zamierzali jednak odpuszczać. Na boisku pojawił się Morteza Sharifi, lepiej grał Milad Ebadipour i udało im się dogonić mistrzów Europy. Przed końcówką seta Włosi odskoczyli co prawda na dwa punkty, ale potem poczuli na sobie moc irańskiej zagrywki. Ebadipour doprowadził drużynę do wyniku 24:21. Rywale obronili kilka piłek setowych, ale ostatecznie to zespół z Azji wygrał 27:25.

Mistrzowie Europy potwierdzili klasę. Irańczycy nie dali rady

Po zwycięskim secie Irańczycy ponownie, jak w meczu z Polską, wskoczyli na wyższy poziom. Trzecią partię rozpoczęli od prowadzenia 4:0. Trener Włochów Ferdinando De Giorgi błyskawicznie wykorzystał więc przerwę na żądanie. Po niej sprawy w swoje ręce wziął Giannelli. Rozgrywający nie tylko imponował kombinacyjną grą, ale jeszcze raz zaskoczył rywali serwisem. I jeszcze przed przerwą techniczną to jego drużyna objęła prowadzenie.

Włosi efektownie grali środkiem i w końcu wypracowali sobie trzypunktową przewagę. Tyle że powtórzyła się historia z poprzedniej partii i znów Ebadipour serwisami odrobił straty. Tym razem jednak Włosi się obronili, seta wygranego 25:23 rozstrzygnął as serwisowy, którym popisał się Mattia Bottolo.

W czwartym secie mistrzowie Europy przed przerwą techniczną prowadzili 12:7. Losy meczu rozstrzygnięte? Nic z tych rzeczy: Irańczycy dogonili rywali przy stanie 15:15. Później jednak to Włosi potwierdzili klasę. W odpowiednim momencie do gry znów włączył się ich blok, zatrzymując rywali i na lewym, i na prawym skrzydle. Tyle że po raz kolejny Włosi niemal roztrwonili kilkupunktową przewagę. Ostatecznie wygrali jednak 25:23.

Obie drużyny następne mecze w Gdańsku rozegrają w piątek. Rywalem Iranu będzie Słowenia, Włochy zmierzą się z Serbią.

Włochy - Iran 3:1 (25:16, 25:27, 25:23, 25:23)

Włochy: Zajcew, Anzani, Lavia, Giannelli, Galassi, Michieletto - Balaso (libero) oraz Sbertoli, Bottolo

Iran: Esmaeilnezhad, Toukhteh, Ebadipour, Vadi, Jelveh, Esfandiar - Hazratpour (libero) oraz Sarlak, Sharifi, Malakisorkhi

