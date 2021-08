Polki pokonały w swym czwartym meczu ekipę Hiszpanii aż 3-0, co ważne w bardzo wysoko wygranych setach 25-15, 25-15, 25-8. Zaledwie 38 punktów zdobytych przez rywalki to wyrównanie rekordu tegorocznych Mistrzostw Europy - wcześniej Holenderki ograły siatkarki Finlandii także 3-0, w setach 25-10, 25-10, 25-18.



Reprezentacja Kobiet Siatkówka. Polska - Hiszpania 3-0 w meczu mistrzostw Europy kobiet

To oczywiście w pewnym sensie efekt rozbudowania Mistrzostw Europy siatkarek do czterech sześciozespołowych grup, czyli 24 uczestniczących ekip, ale akurat Hiszpanki na turnieju Euro grają często. Debiutowały w 2005 roku, na tak udanych dla nas mistrzostwach w Chorwacji i to ich szósty start. Polska nigdy nie przegrała z Hiszpanią na mistrzostwach kontynentu, aczkolwiek nie zawsze szło gładko. Na przykład na Euro w 2009 roku w Polsce biało-czerwone siatkarki pokonały hiszpański zespół z wielkim trudem 3-2.



Dwa lata temu Polki ograły Hiszpanki 3-0 w 1/8 finału turnieju w Łodzi, ale sety nie były wygrane tak wysoko. Rywalki ugrały aż 59 punktów, a nie zaledwie 38, jak obecnie. Te 38 punktów rywalek to jednocześnie rekord wszech czasów.

Rekordowa wygrana polskich siatkarek

Od czasu, gdy rozgrywamy Mistrzostwa Europy do 25 punktów secie, nie było tak wysokiej wygranej Polek. Pierwszy taki turniej odbył się w 1999 roku i od tamtej pory nie byliśmy świadkami równie imponującego zwycięstwa. Polki przebiły swe wysokie wygrane z Izraelem w 2011 roku (45 punktów rywalek) i Rumunią w 2005 roku (także 45 punktów przeciwniczek).



Czwarta kolejna wygrana na Mistrzostwach Europy to najlepszy start polskiej reprezentacji od 2007 roku. Pokonała ona 3-1 Niemki, 3-0 Greczynki, 3-1 Czeszki i 3-0 Hiszpanki. Podczas zwycięstwa nad Grecją rywalki zdobyły 55 punktów, znacznie więcej niż siatkarki hiszpańskie.