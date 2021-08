Mistrzostwa Europy siatkarek jak ubogi krewny. A to od nich się zaczęło

Tegoroczne mistrzostwa siatkarek rozpoczynają się w środę 18 czerwca meczem Bułgarii z Grecją, a Polki swój pierwszy mecz rozegrają w czwartek o godz. 20.30 z Niemkami. W grupie poza nimi, Bułgarkami, Greczynkami są także Czeszki i Hiszpanki.



Będą to kolejne mistrzostwa, w których Polska spróbuje powalczyć o medal i miejsce w czołówce najlepszych drużyn kontynentu. Miejsce utracone dekadę temu, bo ostatni krążek udało się zdobyć trenerom Jerzemu Matlakowi i Piotrowi Makowskiemu w 2009 roku, w Łodzi. Był to schyłek wielkich lat polskiej siatkówki kobiecej, która głównie dzięki Złotkom trenera Andrzeja Niemczyka i ich triumfowi w 2003 i 2005 roku zyskała wtedy na popularności, nawet porównywalnej z męską. Teraz to niemożliwe. Rozpoczynające się 2 września mistrzostwa Europy męskie jednak elektryzują bardziej, bo tam Polska ma realne szanse na zwycięstwo.



Polska siatkówka kobietami stała

A przecież to od sukcesów kobiet zaczęła się polska siatkówka i to właśnie na Mistrzostwach Europy. Te wystartowały w 1949 roku i kto wie, co byłoby, gdyby już wówczas siatkówka stanowiła dyscyplinę olimpijską. Być może sypnęłoby medalami dla Polski, która już w 1949 roku sięgnęła po brązowy medal. Lepsze były wówczas tylko siatkarki Związku Radzieckiego i Czechosłowacji. Następnie polskie siatkarki zdobywały medale mistrzostw Europy nieprzerwanie do 1971 roku (srebrne w 1950, 1951, 1963 i 1967 roku, brązowe w 1955, 1958 i 1971 roku). Niestety, siatkówka stała się dyscypliną olimpijską dopiero w 1964 roku w Tokio i wówczas biało-czerwone wywalczyły brąz.

A zatem do połowy lat siedemdziesiątych Polska na mistrzostwach Europy siatkarek miała osiem medali wśród kobiet i... ani jednego wśród mężczyzn. Siatkarze swoje pierwsze srebro zdobyli dopiero w 1975 roku i wówczas nastąpiła zmiana. To siatkarze brylowali w Europie i na świecie, a nie siatkarki. Na ich kolejne zdobycze trzeba było czekać aż do ery Andrzeja Niemczyka.



Dzisiaj podopieczne trenera Jacka Nawrockiego nie są zaliczane do faworytek do medalu, nie mamy aż takiego pokolenia jak w latach pięćdziesiątych, sześćdziesiątych czy na początku XXI wieku, jednakże Polki są w stanie nawiązać do dawnych sukcesów i czasów, gdy górowały zdobyczami nad mężczyznami.





Mecze Polek na Mistrzostwach Europy:

19 sierpnia, godz. 20.30 Polska - Niemcy



20 sierpnia, godz. 20.30 Polska - Grecja



21 sierpnia, godz. 17.30 Polska - Czechy



23 sierpnia, godz. 20.30 Polska - Hiszpania



25 sierpnia, godz. 20.30 Polska - Bułgaria