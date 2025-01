Mistrz świata chciał zagrać w reprezentacji Nikoli Grbicia. A teraz takie wyznanie

Asseco Resovia Rzeszów od początku sezonu zawodzi i na swoim koncie ma już 11 porażek, co pod dużym znakiem zapytania stawia grę zespołu z Podkarpacia w fazie play-off. Kibice drużyny z Hali Podpromie mają również jednak powody do zadowolenia, a jednym z nich jest dyspozycja Dawida Wocha. Mistrz świata kadetów spisuje się na tyle dobrze, że zaczęto go podpytywać nawet o grę dla reprezentacji Polski. Jeszcze w grudniu Woch marzył o takim scenariuszu. Teraz sugeruje jednak, że jest on mało możliwy.