Chemik Police w poprzednim sezonie stanął na skraju przepaści. Gdy z klubu wycofał się główny sponsor, Grupa Azoty, rozpoczęła się walka o to, by klub nie upadł. Aktualnie Chemik przygotowuje się do nowego sezonu, ale też prześwietla decyzje poprzednich władz klubu. Policzanie właśnie złożyli zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego prezesa klubu. "Chodzi o znaczne kwoty, które mogą okazać się jeszcze wyższe" - komentuje Radosław Anioł, obecny sternik Chemika.