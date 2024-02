Mistrz Polski zagra o puchar. Młody talent musiał zejść prosto do szatni

Jastrzębski Węgiel może szykować się do występu w Krakowie. Mistrzowie Polski w bardzo dobrym stylu pokonali we własnej hali Trefl Gdańsk. Dzięki temu bez problemów wywalczyli awans do turnieju finałowego TAURON Pucharu Polski, który w pierwszy weekend marca zostanie rozegrany pod Wawelem. W ćwierćfinale po raz kolejny w bloku błysnął Norbert Huber. Przykra sytuacja zmusiła zaś do chwilowego zejścia z boiska utalentowanego zawodnika Trefla.