Mistrz Polski wziął srogi rewanż w derbach Łodzi. Rywalki zablokowane

Forma Budowlanych za to faluje. Po czterech zwycięstwach z rzędu od piątej kolejki grają w kartkę - wygrane przeplatają porażkami i w efekcie są w tabeli punkt za ŁKS. Obie drużyny reprezentują też Polskę w europejskich pucharach. Wyniki w Lidze Mistrzyń mają takie same - dwie wygrane i dwie porażki. Wciąż obie drużyny mają szansę na wyjście z grupy.

Derby Łodzi - do pięciu setboli sztuka

20:20 to był już piętnasty remis w tym secie. Żadna drużyna nie zamierzała "pęknąć". Wtedy trener ŁKS przeprowadził podwójną zmianę. Ale nie zadziałało to, tylko najpierw skuteczny atak, a po chwil as serwisowy Amandy Campos. Było 22:20. Budowlane jednak nie odpuściły i wyrównały (23:23). Wtedy dobra zagrywka Andrei Mitrović, nie poradziła sobie Paulina Maj-Erwardt i to Grot miał piłkę setową, ale ŁKS się wybronił. Za chwilę bliżej były gospodynie, ale nie wykorzystały czterech setboli. Udało się za piątym razem.