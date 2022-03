Mistrz Polski wygrał fazę zasadniczą!

Przez znaczną część sezonu drużyny Chemika i Developresu nakręcały rywalizację w rozgrywkach. Zespoły prowadziły wyrównaną walkę o fotel lidera. Przed ostatnią kolejką bliskie tego były rzeszowianki, mając dwa punkty przewagi oraz więcej wygranych spotkań. W rewanżowym starciu policzanki pokazały, czemu to one dzierżą miano mistrza. Gospodynie zdominowały spotkanie, oddając rywalkom tylko jednego seta, dlatego ostatecznie na szczycie tabeli doszło do przetasowania.



Wszystko już jasne

Oficjalnie wyjaśniły się także pojedynki na innych pozycjach. Tracąc punkt w piątkowym meczu z Jokerem Świecie ostatecznie na czwarte miejsce skazały się siatkarki IŁ Capital Legionovia Legionowo. ŁKS Commercecon Łódź i tak zresztą pokonał BKS BOSTIK Bielsko-Biała, czym powiększył przewagę nad Legionovią.

Piątą pozycję obroniły siatkarski Grot Budowlanych Łódź. Przed ostatnim meczem łodzianki prowadziły korespondencyjny pojedynek z E.LECLERC Radomką Radom. Radomianki musiały liczyć na potknięcie przeciwniczek. Podopieczne Jakuba Głuszaka zrobiły jednak swoje, pewnie ogrywając UNI Opole.

W ostatnich dniach ligową rywalizację zakończyły dwa kluby. Joker Świecie już wcześniej oficjalnie został spadkowiczem. Więcej meczów nie rozegra także Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz, który zajął 11. miejsce.

Teraz liga ma krótką przerwę, gdyż odbędą się finały Pucharu Polski. Pierwsze mecze ćwierćfinałowe zostaną rozegrane na początku kwietnia.



Wyniki:

Piątek:

Ił Capital Legionovia Legionowo - Joker Świcie 3:2 (25:18, 25:12, 18:25, 18:25, 15:6)

Sobota:

BKS BOSTIK Bielsko-Biała - ŁKS Commercecon Łódź 0:3 (21:25, 22:25, 19:25)

Niedziela:

Energa MKS Kalisz - Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 1:3 (29:31, 28:30, 25:20, 23:25)

Grot Budowlani Łódź - UNI Opole 3:0 (25:17, 25:22, 25:14)

Poniedziałek:

Grupa Azoty Chemik Police - Developres BELLA DOLINA Rzeszów 3:1 (25:21, 25:19, 23:25, 25:12)

E. LECLERC MOYA Radomka Radom - #Volley Wrocław 3:0 (25:18, 25:23, 27:25)



Tabela Tauron 1. Ligi:



1. Grupa Azoty Chemik Police - 56 punktów (22)

2. Developres BELLA DOLINA Rzeszów - 55 punktów (22)

3. ŁKS Commercecon Łódź - 46 punktów (22)

4. IŁ Capital Legionovia Legionowo - 42 punkty (22)

5. Grot Budowlani Łódź - 36 punktów (22)

6. E.LECLERC MOYA Radomka Radom - 36 punktów (22)

7. BKS BOSTIK Bielsko-Biała - 31 punktów (22)

8. UNI Opole - 26 punktów (22)

9. Energa MKS Kalisz - 23 punkty (22)

10. #VolleyWrocław - 17 punktów (22)

11. Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz - 17 punktów (22)

12. Joker Świecie - 11 punktów (22)